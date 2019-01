Wpis japońskiego miliardera z rekordem na Twitterze

Od 5 stycznia wpis japońskiego miliardera, Yusaku Maezawy, zdążył stać się najczęściej "podawanym dalej" (retweet) wpisem na Twitterze. W ciągu dwóch dni "podało go dalej" ok. 5,3 mln osób.

To o ponad pół miliona więcej retweetów niż zaliczył dotychczasowy rekordzista - wpis Cartera Wilkinsona z 2017 roku, który udostępniono 3,5 mln razy. Wilkinson "zbierał" retweety, aby uzyskać rok darmowego jedzenia w sieci amerykańskich fastfoodów Wendy's. Choć ustanowił rekord to celu nie osiągnął - Wendy's obiecało mu darmowe jedzenie dopiero przy 18 mln udostępnień wpisu. Co ciekawe jednak Wendy's i tak zdecydowało się nagrodzić jego wysiłek - i przez rok Wilkinson mógł stołować się tam za darmo.

Teraz jego osiągnięcie poprawił Maezawa, twórca działającej w internecie firmy odzieżowej Zozo Inc. Miliarder zachęcił internautów do podawania dalej jego wpisu oferując, iż podzieli 100 milionów jenów (niecały milion dolarów) między 100 losowo wybranych osób, które udostępnią jego wpis.

"Aby brać udział (w losowaniu) musicie tylko zacząć śledzić moje konto i podać dalej ten wpis" - podkreślił.

Udostępniany powszechnie wpis informuje o sprzedaży przez Zozo Inc. ubrań za rekordową sumę 10 mld jenów w okresie świątecznym.

Majątek Maezawy wyceniany jest obecnie na ok. 3 mld dolarów. Ostatnio było o nim głośno, gdy okazało się, że to właśnie on będzie pierwszym komercyjnym pasażerem, którego w lot wokół Księżyca zabierze SpaceX, firma stworzona przez Elona Muska. Nie ujawniono ile Maezawa zapłacił za bilet na ten lot.

Maezawa zamierza zabrać ze sobą w kosmos grupę artystów. Lot ma odbyć się w 2023.