Dziemianowicz-Bąk: Są dwie wizje Polski po PiS-ie

Posłanka Lewicy, w rozmowie z Michałem kolanką skomentowała m.in. powrót Donalda Tuska na stanowisko przewodniczącego PO.

- Zmiana w kierownictwie PO, czyli powrót Donalda Tuska, to jest na pewno ważna zmiana dla tej partii. Z punktu widzenia Lewicy ta zmiana to jest szansa na jeszcze wyraźniejsze pokazanie, że opozycja powinna ze sobą współpracować. Celem opozycji oczywiście powinna być odsunięcie PiS-u od władzy, są przynajmniej dwie konkurencyjne wizje na to, jaką Polskę powinno się zbudować po PiS-ie. Nasza wizja to budowa nowoczesnego państwa dobrobytu ze sprawnymi usługami publicznymi i dofinansowaną ochroną zdrowia, państwa w którym dziewczyna w tęczowej koszulce może liczyć nie tylko na empatię i współczucie, ale też na równe prawa, jak wejście w związek partnerski i prawo do założenia rodziny. Druga wizja nawiązuje do czasów rządów PO, czyli wizja konserwatywno-liberalna – stwierdziła posłanka.