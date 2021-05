Scheuring-Wielgus: Lewica musiała stać się niezależna od PO

– Wiedzieliśmy, że to będzie ryzykowna gra, że będzie fala hejtu, niedobrych opinii, ale to był najlepszy moment, żeby to pokazać – tak o poparciu Lewicy dla KPO mówi posłanka Scheuring-Wielgus. – Wyszliśmy z tego wzmocnieni, bo pokazaliśmy że z nami trzeba się liczyć – dodaje.

