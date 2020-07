Scheuring-Wielgus: Nie porównujmy Biedronia do Ogórek

- Robert Biedroń był naszym najlepszym kandydatem, nie było lepszego kandydata - zapewniała w TVN24 posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus.

Pytana o wynik Roberta Biedronia w I turze wyborów prezydenckich (2,22 proc., mniej niż Magdalena Ogórek w 2015 roku, która uzyskała wówczas 2,38 proc. co uznano za katastrofalny wynik dla popierającego ją SLD) Scheuring-Wielgus apelowała, by nie porównywać kandydata Lewicy w wyborach z 2020 roku do Magdaleny Ogórek, która dziś jest dziennikarką TVP. - Biedroń jest doświadczonym politykiem, samorządowcem. Ogórek to karierowiczka i celebrytka. To porównanie mu urąga - mówiła.

Scheuring-Wielgus przekonywała, że kampanii Biedronia zaszkodziła epidemia w Polsce, która ograniczyła liczbę spotkań kandydata Lewicy z wyborcami, a także fakt, iż część wyborców lewicowych uznało, że zagłosują na tego kandydata opozycji, który ma większe poparcie w sondażach. - Jestem dumna że Biedroń wystartował w najbardziej homofobicznym kraju w Europie, że wytrwał do końca i wprowadził do debaty publicznej tematy, które podjęli również inni kandydaci - mówiła jednocześnie posłanka. - Ja marzę o takim prezydencie jak Robert Biedroń - podkreśliła. Scheuring-Wielgus zapowiedziała też, że "z pełną świadomością zagłosuje na Trzaskowskiego", ponieważ jest przekonana iż Trzaskowski jako prezydent "nie będzie łamał konstytucji" i "będzie godnie reprezentował Polskę" na arenie międzynarodowej. Prezydentowi Dudzie posłanka wytknęła to, że - jak informowała we wtorek "Rzeczpospolita" - ułaskawił on osobę skazaną za zgwałcenie małoletniego krewnego. - Duda ułaskawił pedofila, który zgwałcił swojego nieletniego krewnego. Ten argument dla mnie dyskredytuje prezydenta Andrzeja Dudę. Jak to się ma do Karty Rodziny? - pytała. Na uwagę, że sprawa jest złożona, o czym informował na Twitterze prezydencki minister Paweł Mucha, Scheuring-Wielgus odparła: - On (ułaskawiony pedofil - red.) zgwałcił chłopca.