Tarcza nie dla deweloperów ani właścicieli galerii

Najgłośniej o wsparcie państwa od tygodni apelują właściciele dużych centrów handlowych – wpływ pandemii na ich kondycję jest ewidentny. Centra o powierzchni ponad 2 tys. mkw. nie tylko zostały przez rząd zamknięte od połowy marca do początku maja, lecz także dodatkowo najemcy na mocy specustawy zostali zwolnieni z obowiązku płacenia czynszów i opłat eksploatacyjnych. Właściciele centrów żadnej ulgi nie otrzymali, a ponoszą koszty operacyjne i obsługi finansowania.

– Jesteśmy mocno zdziwieni podejściem PFR, zwrócimy się o uzasadnienie, by wyjaśnić wątpliwości i przekonać do zmiany podejścia – komentuje Paweł Toński, prezes Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych, zrzeszającej kilkudziesięciu deweloperów, zarządców i właścicieli centrów handlowych, biurowców i magazynów, a także inwestorów instytucjonalnych i doradców. – Polski rynek nieruchomości komercyjnych odpowiada za 12 proc. polskiego PKB i był dotąd stabilnym źródłem wpływów budżetowych państwa oraz samorządów. Nie znamy kryteriów decyzji. Nie rozumiemy wyłączenia tak dużej i ważnej dla całej gospodarki branży. Same centra handlowe zostały administracyjnie pozbawione przychodów i możliwości pokrywania kosztów – dodaje.