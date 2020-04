Wirus uderzy w nieruchomości. Wstrzymane inwestycje

W I kwartale inwestorzy ulokowali w nieruchomości komercyjne w naszym regionie Europy około 3,7 mld euro, o 68 proc. więcej niż rok wcześniej i 28 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. Tradycyjnie najwięcej pieniędzy – 48 proc., a więc blisko 1,8 mld euro, popłynęło do Polski. Na drugim miejscu znalazły się Czechy z 39-proc. udziałem (1,44 mld euro), reszta przypadła na Słowację, Rumunię, Węgry i Bułgarię.

Zdaniem analityków Colliers, koronawirus negatywnie wpłynie na rynki w kolejnych okresach.

– Spodziewamy się, że ograniczenia wprowadzone po to, by zapewnić ludziom bezpieczeństwo i zmniejszyć rozprzestrzenianie się wirusa, np. wstrzymanie lotów i zamknięcie granic, znacznie wpłyną na wysokość wartości transakcji w II i III kwartale, a to dlatego, że strony transakcji nie mogą się spotkać, czy zobaczyć nieruchomości – skomentował Kevin Turpin, dyrektor regionalny ds. badań rynku na Europę Środkowo-Wschodnią w Colliers.