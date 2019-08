Za darmo możesz mieć dla siebie prywatną wyspę w Szwecji

Takim miejscem jest właśnie Ideas Island - prywatna wyspa pisarza położona blisko Sztokholmu, o powierzchni 7 tys. metrów kwadratowych. Haren postanowił udostępnić ją zainteresowanym osobom w sezonie letnim (od maja do września). Oferta skierowana jest do osób kreatywnych, które chcą popracować na wyspie nad swoim projektem, a jednocześnie zrelaksować się i pobyć blisko przyrody. I to za darmo - trzeba samemu opłacić jedynie transport na miejsce i jedzenie.

Właścicielem wyspy jest szwedzki pisarz, mówca i promotor idea kreatywnego biznesu Fredrik Haren. Ma on na swoim koncie 9 książek i ponad 2 tys. wygłoszonych prezentacji, wykładów i warsztatów na całym świecie. Jego celem jest inspirowanie przyszłych twórców, ale także zapewnienie im przestrzeni, by mogli rozwijać swoje pomysły w ciszy i na łonie natury.

Goście mają do dyspozycji całą wyspę i zbudowany na środku niewielki domek liczący 65 metrów kwadratowych. Tak jak każdy szwedzki domek letniskowy, jest on jednak zaopatrzony we wszystko, co niezbędne - bieżącą wodę, elektryczność, pralkę, ogrzewanie i łazienkę. Znajdują się w nim też cztery sypialnie, które mogą pomieścić do 6 osób. Tyle właśnie gości właściciel maksymalnie przewiduje na wyspie w danym czasie. Mogą oni spędzić na wyspie tydzień lub dłużej, jeśli przekonają pisarza, że potrzebują więcej czasu na rozwinięcie swojego projektu.

Co trzeba zrobić, by mieć Ideas Island do wyłącznej dyspozycji? Wystarczy wypełnić formularz zamieszczony na stronie pisarza i wyjaśnić, nad jakim kreatywnym projektem chcemy pracować i czemu pobyt na tej wyspie nam w tym pomoże. Choć nocleg jest bezpłatny, Haren zachęca swoich gości do wpłacenia darowizny na cele charytatywne (w tym roku wspiera dzieci z autyzmem na Filipinach). Wprawdzie formułach sugeruje, że wpłaty te zwykle sięgają 1 tys. dol., jednak pisarz zaznacza, że darowizna jest dobrowolna i jeśli kogoś na nią nie stać - również ma szansę ubiegać się o pobyt na wyspie dla siebie i swoich znajomych.

W tym sezonie letnim skończyły się dostępne miejsca, jednak przyjmowane są już zgłoszenia na przyszły rok.