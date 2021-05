Naukowcy odkryli szczątki nieznanego "gadatliwego" dinozaura

Poszukiwania szkieletu trwały od 2013 roku - wtedy w rejonie General Cepeda w północno-wschodnim Meksyku paleontolodzy znaleźli kości ogonowe.

W toku dalszych poszukiwań znaleziono kości, z których odtworzono 80 proc. czaszki, grzebień o długości 1,32 m oraz kość udową i barkową.

Analiza kości wykazała, że odnaleziono szczątki nieznanego dotąd gatunku dinozaura grzebieniastego. Żył ok. 72-73 mln lat temu.

Dalsze badania wykazały, że dinozaur miał uszy zdolne do wychwytywania dźwięków o niskiej częstotliwości, a także, że emitował głośne dźwięki. Zdaniem paleontologów służyły one do odstraszania drapieżników, ale też do szukania partnera w celach reprodukcyjnych.

- Były łagodnymi i gadatliwymi roślinożercami - twierdzą Meksykanie.