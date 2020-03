Rozwiązano zagadkę zimnych psich nosów

Ludzie posiadają receptory w skórze, które pozwalają nam odnotować wysoką temperaturę, jednak wrażliwe nosy psów odnotowują "słabe promieniowanie termiczne". Oznacza to, że obiekty nie muszą być bardzo gorące, aby zwierzęta je wyczuły.

Naukowcy przeprowadzili serię testów, aby potwierdzić, że psy są w stanie wskazać, jak ciepłe są różne przedmioty. Badania wykazały, że za pomocą nosów psy są w stanie wykryć słabe promieniowanie uwalniane przez ciała lub przedmioty.

Badania przeprowadzono na trzech przeszkolonych psach. Kevin, Delfi i Charlie wybierały przedmioty o temperaturze o około 12 stopni wyższej niż temperatura pokojowa. Jednocześnie temperatura jednego z przedmiotów nie była podnoszona.

Autorzy badania przykryli przedmioty, aby psy nie mogli ich zobaczyć. Znajdowały się one w odległości 1,5 m od psów, więc nie były one w stanie również ich wywąchać. Mimo tego, były one w stanie identyfikować przedmioty o wyższej temperaturze.

Przeskanowano również mózgi 13 psów, aby sprawdzić, jak reagują na kontakt z przedmiotami o wyższej temperaturze.

Część mózgu połączona z nosem psa rozjaśniła się po wystawieniu na działanie cieplejszego przedmiotu. Tego typu reakcja nie miała miejsca w przypadku kontaktu z obiektem w temperaturze pokojowej.

Podobne umiejętności mają niektóre gatunki węży, chrząszczy i nietoperzy. Wykorzystują to m.in. podczas polowania.