Upał na Antarktydzie. Rekord ciepła pobity

Obszar, na którym znajduje się stacja, jest jednym z najszybciej ocieplających się miejsc na ziemi.

Przez ostatnich 50 lat temperatura wzrosła tam o 3 stopnie Celsjusza. Naukowców jednak niepokoi fakt, że ostatni rekord ciepła zanotowano tam zaledwie 5 lat temu i był on aż o 0,8 stopnia niższy niż tegoroczny.

The Argentine research base Esperanza, on the northern tip of #Antarctic Peninsula, saw a new record temperature of 18.3°C today (old one 17.5°C on 24 March 2015), per @SMN_Argentina.

Details of previous record at https://t.co/19Un83mmHn#ClimateChange pic.twitter.com/ZKvzr765Am