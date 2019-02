Odkryto gatunek tarantuli z „rogiem” na grzbiecie

Odkrycia Ceratogyrus attonitifer („attonit” od łacińskiego "zdziwienie, fascynacja”, co oddaje stosunek naukowców do tego gatunku) dokonał dr John Midgley z KwaZulu-Natal Museum w RPA – informuje pismo „African Invertebrates”.

„Nowy gatunek Ceratogyrus jest niezwykły. Żaden inny pająk na świecie nie ma podobnej wypustki. Nie jest na razie jasne, do czego ów „róg” może służyć” – podkreślają autorzy tej publikacji naukowej.

Mimo groźnego wyglądu, jad tego zwierzęcia nie jest uważany za niebezpieczny, choć ukąszenia mogą powodować infekcje, a te – z powodu słabej dostępności – opieki medycznej na tym obszarze Afryki – rodzą poważne zagrożenie dla zdrowia a nawet życia.

Najprawdopodobniej samice Ceratogyrus attonitifer nie budują własnych nor, tylko zasiedlają i powiększają już zastane.

