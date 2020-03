Koronawirus a zdalne nauczanie: dodatki do pensji nie dla wszystkich nauczycieli

Artykuł 91c Karty nauczyciela stanowi, że w sprawie wynagrodzenia za czas przestoju należy się odwołać do przepisów kodeksu pracy. Ten wskazuje, że pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną. Jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania, przysługuje 60 proc. wynagrodzenia. Kwota ta nie może wynosić mniej niż minimalne wynagrodzenie.

Minister edukacji Dariusz Piontkowski w przesłanej do mediów wypowiedzi wideo tłumaczy, że nauczycielowi w czasie przestoju należy się tylko wynagrodzenie zasadnicze według stawek miesięcznego zaszeregowania.

– Od 12 marca zajęcia były zawieszone i nauczyciel nie musiał prowadzić edukacji na odległość. Nie powinno się go pozbawić prawa do dodatków – mówi prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz. Przyznaje też, że przepisy nie są precyzyjne. – Najnowsze rozporządzenie wskazuje, że decyzja w tej sprawie należy do dyrektorów szkół i mam nadzieję, że nie będą zmniejszać pracownikom pensji – tłumaczy.