Wystawa w Paryżu. Tysiąc pamiątek po dawnym idolu

Gautier miał niecałe dziesięć lat, kiedy pod koniec lat 60. rodzina wysłała go na wakacje do Anglii na naukę języka. Tam po raz pierwszy usłyszał w radiu oryginalną kompozycję, która zrobiła na nim ogromne wrażenie. Utwór podobał mu się tak, że postanowił kupić płytę. Miał szczęście, sprzedawca okazał się cierpliwy i postanowił mu pomóc, mimo że chłopak nie był w stanie powtórzyć nazwiska wykonawcy. Odtworzyli prawie pięćdziesiąt nagrań, zanim zdołali zidentyfikować Davida Bowiego.

Gautier wrócił do Francji z płytą „Space Oddity". Był to początek pasji i ogromnej kolekcji, liczącej dziś ponad 5 tys. płyt wydanych na całym świecie. Niektóre warte są fortunę. W jego zbiorach znajduje się wiele innych pamiątek. Najbardziej zaskakującym obiektem jest autentyczna metryka urodzenia Davida Roberta Jonesa w dniu 8 stycznia 1947 roku.

Dużą zaletą jest przybliżenie początków kariery Bowiego poprzez mało znane zdjęcia i dokumenty. Pokazują nie tylko chwile sukcesów, ale również wahań i niespełnionych marzeń. Jednym z nich było pragnienie poświęcenia się malarstwu. W liceum zawodowym, do którego uczęszczał, Bowie miał zajęcia nie tylko z muzyki, ale również z wzornictwa i projektowania graficznego. Po latach mówił, że „szybko zorientował się, iż z muzyką dawał sobie lepiej radę", więc porzucił malarstwo. Wracał do niego wielokrotnie, ale kariera muzyczna przysłoniła wszelkie poważniejsze próby.

Z czasów szkolnych pozostała mu pasja do projektowania i sztuki dekoracyjnej. Londyńskie muzeum Victoria & Albers zorganizowało w 2013 r. ekspozycję „David Bowie is", prezentującą prawie pół tysiąca kostiumów scenicznych. W ciągu pięciu lat objechała świat i zawitała do dwunastu metropolii. Sprzedano ponad dwa miliony biletów wstępu. Niestety, obecna wystawa zatytułowana „Bowie Odysée" w przeciwieństwie do tamtego pokazu nie pokazuje żadnego stroju estradowego.