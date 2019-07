Lauryn Hill w Polsce

Lauryn Hill, amerykańska gwiazda soul i R&B, wcześniej wokalistka zespołu The Fugees, da jedyny koncert związany z jubileuszem 20-lecia płyty „The Miseducation of Lauryn Hill". To rzadka okazja, by zobaczyć artystkę na żywo.

