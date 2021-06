Rękopis kompozytora i notatki wykonawcy

– Wydanie źródłowo-krytyczne musi jasno powiedzieć czytelnikowi, na czym bazujemy, czy zapis nutowy pochodzi z rękopisu czy z druku – tłumaczy Adam Kukla. – Trzeba podać źródła, a czasami sprawa jest bardzo trudna. W przy- padku muzyki polskiej mamy często do czynienia bądź z pierwodrukami, czyli pierwszymi wydaniami danego utworu, bądź z rękopisami zachowanymi w archiwum albo bibliotece. Mamy szczęście, jeśli trafimy na autograf pisany ręką kompozytora, ale znacznie częściej jest to egzemplarz sporządzony przez nieznanego kopistę.

Nieraz badacz ma do czynienia z sytuacjami skomplikowanymi i musi porównywać różne zachowane wersje utworu, na przykład autograf kompozytora i pierwodruk. No i okazuje się, że są między nimi rozbieżności, które mogą wynikać z różnych przyczyn. Także stąd, że kompozytorzy nieraz zmieniają swoje intencje, jak w przypadku „Grand Trio" Ignacego Felksa Dobrzyńskiego z pierwszej połowy XIX wieku. Zachowany autograf nie do końca zgadza się z drukiem wydanym za życia kompozytora. Najwyraźniej on sam zmienił koncepcję swego utworu.