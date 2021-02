Zmiany Black Sabbath

Poczynając od debiutanckiego albumu z lutego 1970 r., wszystkie trzy pierwsze z “Paranoid” (1970) i “Master Of Reality”(1971) wywoływały na listach przebojów trzęsienie i pokrywały się złotem.

“Vol.4” było jednak w dorobku grupy szczególne: po raz pierwszy za jej produkcję odpowiadał sam zespół, który postawił sobie cel powiększenia stanu posiadania w Ameryce. Nagrywał w słynnym Record Plant w Los Angeles, również dlatego, że muzyków irytowało lekceważenie brytyjskiej krytyki, podczas gdy w Ameryce grupę zaliczano do wielkiej piątki rocka m. in. z Led Zeppelin i The Who.