Sensacyjny rok Trupy Trupa

Z kolei na antenie BBC Radio 6 music Iggy Pop zagrał "Invisible Door", a Steve Lamacq na antenie tej samej stacji powiedział o "Fitzcarraldo" (również z EP "I'll find"): „W cudowny sposób prowadzi cię dokądś, nie idąc naprawdę nigdzie”.



Ten sam utwór trafił do zestawienia magazynu Times "Best New Music" z komentarzem: „Piękny, oniryczny hołd dla epickiego arcydzieła niemieckiego reżysera Wernera Herzoga z nowej EP-ki polskiego zespołu”.

W mijającym roku Trupa Trupa wystąpiła w prestiżowym cyklu NPR „Tiny Desk” - kolejny już nie pandemiczny „Tiny Desk” występ odbędzie się pod koniec 2021 roku już w Waszyngtonie.



W 2020 roku zespół gościł również w „Consequences of Sound”, „Le Temps”, w „Billboardzie”, „Spinie”, amerykańskiej edycji „National Geographic”, w brytyjskim „The Morning Star”, „The Current”, a także trafił do znaczącej publikacji Greila Marcusa "Real Life Rock Top 10" i programu radiowego Mike'a Watta "The Watt From Pedro Show”.



Zespół skomponował właśnie materiał na kolejną płytę. Jej rejestracja pod okiem i uchem Michała Kupicza odbędzie się na początku przyszłego rok, a premiera planowana jest na wrzesień 2021.