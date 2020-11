Kamil Bednarek o dotacji: Uczciwie prowadzę firmę

Ponad 2 tys. podmiotów otrzyma pomoc finansową w ramach Funduszu Wsparcia Kultury, którego budżet wynosi 400 mln zł. Na liście beneficjentów znaleźli się znani artyści, m.in. Piotr Kupicha, Kasia Cerekwicka, Justyna Steczkowska, Radek Liszewski z grupy Weekend czy zespół Bayer Full. Wielkość kwot, jaką otrzymały gwiazdy, oburzyła wiele osób.

Do sprawy odniósł się też Kamil Bednarek, który otrzymał wsparcie w wysokości 500 tys. zł. Muzyk postanowił wytłumaczyć się z zaistniałej sytuacji w mediach społecznościowych.

"Prowadzę od kilku lat działalność, zatrudniam ludzi, płacę podatki jak każdy obywatel, płacę ZUS i inne ściągane przez Urząd Skarbowy opłaty... Każdy, kto ma zarejestrowaną działalność w obrębie kategorii kulturalno-artystycznej, mógł wystartować w projekcie. W moim imieniu postulował o to manager" - oświadczył na Facebooku.

"Gratuluje wszystkim, komu udało się dostać dofinansowanie na przyszłe branżowe działania. Wierze, że mądrze je wykorzystacie i nie będziecie zmuszeni ich oddać z powrotem" - dodał, cytowany przez Onet.

"Ubolewam, że wszystko sprowadzane jest dzisiaj do polityki. Polityki, której nigdy nie rozumiałem, nigdy nie starałem się rozumieć i polityki, w której jakkolwiek nigdy nie chciałbym się znaleźć. Dla tych, co za wszelką cenę chcą mnie złapać »na polityce«... nie uda się wam to, bo w takie gry się nie bawię" - wyjaśnił.

Dodał, że "uczciwie prowadzi firmę i nie wymienia pieniędzy pod stołem".