Waglewski, Nosowska, Zalewski śpiewają Grechutę

– Niestety, nigdy nie słyszałem Grechuty na koncercie - mówi Wojciech Waglewski. - Grałem za to lata całe w Osjanie, który stanowił kiedyś trzon Anawy. Realizacja koncertu Anawa 2020 wynika z mojego przekonania o konieczności utrzymywania ciągłości polskiej tradycji muzycznej, bo tylko dzięki temu wybijemy się na niepodległość twórczą. Do projektu zaprosiłem artystów, którzy nie dość, że umieją śpiewać, to w dodatku posiadają wyrazistą osobowość. A czy utwory Grechuty zachowały swą uniwersalność? Mam nadzieję, że odpowiedź na to pytanie przyniesie koncert… Choć dla mnie jest ona oczywista.

- Płyta Marka Grechuty i grupy Anawa jest materiałem bardzo przemyślanym muzycznie, tekstowo i kompozycyjnie – komentuje prof. Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. - Utwory, które znalazły się na tym krążku, są nadal aktualne, pobudzają do refleksji, wzruszają. Pół wieku po premierze płyty Narodowe Centrum Kultury zaprasza na spotkanie

z piosenkami z kanonu polskiej muzyki popularnej we współczesnej interpretacji artystów, którzy – jak Waglewski, Nosowska, Voo Voo – weszli już do panteonu polskiej rozrywki lub udowodnili, że mają wiele do powiedzenia muzycznie i tekstowo, którzy zawsze wchodzą na scenę, by powiedzieć coś istotnego, by dzielić się ze słuchaczami swoją wrażliwością, emocjami, doświadczeniem. Nowe wydanie krążka „Marek Grechuta & Anawa” to realizacja misji NCK upowszechniania tego, co najlepsze w polskiej kulturze, wspierania polskich artystów, kształtowania wzorców estetycznych we wszystkich obszarach kultury i sztuki. Teksty i muzyka z płyty bez wątpienie zasługują, by ocalić je od zapomnienia.