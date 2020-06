Artystyczny weekend na początek lata

I zaprasza na „Święto Muzyki po królewsku”, czyli wyjątkowe zwiedzanie ze ścieżką dźwiękową. Sala Wielka w godz. 12 – 15 rozbrzmiewa dziś muzyką Jana Sebastiana Bacha, Georga Philippa Telemanna i Claude’a Debussy’ego w wykonaniu młodych artystów – stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Będą także dostępne nagrania wideo: utworów na instrumenty dęte – „Partity” Jana Stefaniego w wykonaniu zespołu Warsaw Harmony oraz piosenek Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory w wykonaniu Chóru Kameralnego Collegium Musicum Uniwersytetu Warszawskiego.

W Ogrodach Zamkowych w godz. 10-20 każdy sam może również pomuzykować na własnych instrumentach. Uwaga, na udostępnionej scenie w muzycznym Hyde Parku występy możliwe są tylko w wersji akustycznej.

Początki Święta Muzyki sięgają 1982 roku. Kiedy to ówczesny minister Francji zaprosił wszystkich Francuzów do wyjścia z muzyką w przestrzeń publiczną. Od tamtej pory święto stało się popularne na całym świecie i koncerty 21 czerwca - bez podziału na gatunki, profesjonalistów i amatorów - stały się powszechną manifestacją miłości do muzyki. Data przypomina o początku lata oraz czasie przesilenia letniego i najkrótszej nocy w roku.