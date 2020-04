Czego słuchają użytkownicy Spotify podczas kwarantanny

Stale rosnąca popularność playlist związanych z obowiązkami domowymi i treningami, częstszy niż zwykle wybór utworów akustycznych i muzyki klasycznej oraz rosnące zapotrzebowanie na treści informacyjne to tylko niektóre z trendów domowego streamingu w ostatnim czasie. Sprawdź co zmieniło się w upodobaniach słuchaczy na podstawie opracowania Spotify.

Od kilku tygodni zdecydowaną większość czasu spędzamy w domach. W odpowiedzi na tę sytuację, jak wynika z zestawień Spotify, w trakcie tworzenia playlist słuchacze coraz chętniej wybierali utwory akustyczne, instrumentalne, częściej refleksyjne niż taneczne. Co więcej, zalecenia pozostawania w domu sprawiły, że wyjątkowym wzrostem popularności, bo aż o 135% może się dziś poszczycić utwór The Police „Don't Stand So Close to Me”!





Wzrost zainteresowania podcastami Wiedza to potęga,a słuchacze serwisu z pewnością chcą być na bieżąco. Z uwagi na znaczący wzrost zainteresowania podcastami informacyjnymi, na Spotify pojawiła się specjalna kategoria COVID-19, gromadząca wszystkie treści dotyczące pandemii, by ułatwić użytkownikom ich odnalezienie. Słuchacze znajdą tam podcasty takie jak: Coronavirus: Fact vs. Fiction (CNN), Coronavirus Global Update (BBC), oraz Don't Touch Your Face (Foreign Policy).







Nauczanie domowe Nowym wyzwaniem dla rodziców staje się zapewnienie dzieciom - obok codziennego bezpieczeństwa i rozrywki - także pomocy w nauce podczas zajęć zdalnych. Jest to tyle trudne, że najczęściej sami pracują z domów. W związku z tą sytuacją zaznaczył się trend wzrostu popularności playlist pomagających dzieciom zasnąć oraz muzyki klasycznej.







Współtworzone playlisty zbliżają do siebie Spotify zanotował wzrost liczby wspólnych playlist, które pozwalają być bliżej znajomych czy rodziny w trakcie słuchania muzyki. Jak wynika z zestawień, użytkownicy serwisu częściej niż zwykle dzielą się treściami na portalach społecznościowych, prezentując znajomym, czego akurat słuchają. Chcesz stworzyć z przyjaciółmi wspólną playlistę? Sprawdź jak możesz to zrobić.







Koncerty online Kolejny trend to bijące rekordy popularności koncerty online. Artyści i fani stale szukają nowych sposobów na bycie w bliskim kontakcie. Teraz, gdy trasy koncertowe zostały przesunięte lub odwołane, wielu twórców decyduje się na organizowanie koncertów online. James Blake, Indigo Girls, Ben Gibbard, Chloe x Halle, Code Orange i Jewel to tylko niektórzy z wielu artystów, których popularność na Spotify wzrosła właśnie po zdalnych występach.







Podcasty i playlisty pomagają zadbać o kondycję, samopoczucie i zdrowie W ciągu ostatniego tygodnia wzrosła także liczba odsłuchań podcastów z kategorii „Sport i rekreacja” oraz „Zdrowie i styl życia”. Rosnąca troska o własne zdrowie i kondycję sprawia, że użytkownicy Spotify tworzą i słuchają większej ilości playlist treningowych niż miesiąc temu.



Jak wskazują dane Spotify, zauważalny jest również wzrost słuchalności playlist o tematyce związanej z gotowaniem i pracami domowymi, co pokazuje, że słuchacze koncentrują się przede wszystkim na pracach domowych oraz spędzaniu czasu w rodzinnym gronie.







Piosenki śpiewane wspólnie inspirują Wspólne śpiewanie z okien i balkonów na cześć opieki zdrowotnej przez mieszkańców Włoch i Hiszpanii sprawiło, że popularność wykonywanych piosenek znacząco wzrosła. We Włoszech królowały „Abbracciame” - 13 marca odnotowano wzrost popularności tej piosenki o 820%, i „Azzurro” 14 marca wzrost o ponad 715%. W Hiszpanii natomiast na czoło wysunął się utwór z lat 80. „Resistiré” (I Will Resistiré) w wykonaniu Duo Dinamico - po 15 marca jego popularność na Spotify wzrosła o ponad 435%, po tym jak nagrania z jego wspólnych wykonań zaczęły krążyć w mediach społecznościowych.



Badanie słuchalności na Spotify zostało przeprowadzone w okresie od 19 do 25 marca.