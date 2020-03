Flavor Flav wyrzucony z Public Enemy. Kłótnia o politykę

Odejście z zespołu Flavor Flava także ma związek z polityką. Po ogłoszeniu koncertu Public Enemy na jednym ze spotkań wyborczych Berniego Sandersa w Los Angeles, Flavor wystosował do Demokratów list z prośbą o zaprzestanie działania podkreślając, że w kampanii Sandersa bezprawnie wykorzystano jego wizerunek. Wcześniej Flavor wielokrotnie zaznaczał w mediach, że nie popiera w nadchodzących wyborach żadnego kandydata. Zaangażował prawnika, który domagał się zaprzestania używania nazwy Public Enemy w kampanii polityka.

Chuck D miał jednak odmienne zdanie na ten temat. Prawnik artysty wyjaśnił w oświadczeniu, że z prawnego punktu widzenia Chuck D może występować pod szyldem grupy, kiedy ma na to ochotę, gdyż jest jedynym właścicielem marki Public Enemy. „Narysował on logo w połowie lat osiemdziesiątych, jest wizjonerem i głównym tekściarzem grupy, napisał najbardziej pamiętne linijki Flavor Flava” - podkreślono. W efekcie, Flavor Flav został wyrzucony z zespołu, a koncert zapowiedziany w Los Angeles odbył się bez niego. „Dziękujemy mu za lata służby i życzymy mu powodzenia”- dodano w oświadczeniu.

Jedną z najbardziej znanych płyt zespołu Public Enemy jest druga krążek formacji. „It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back" zajęła 48. miejsce na liście 500 największych albumów wszech czasów w rankingu przygotowanym przez magazyn "Rolling Stone". Premiera płyty miała miejsce w kwietniu 1988 roku i w ciągu miesiąca rozeszła się w nakładzie pół miliona egzemplarzy jedynie w USA. W 2013 roku zespół Public Enemy wprowadzono do Rock and Roll Hall of Fame, a w 2020 roku nagrodzono go Grammy za całokształt dokonań.