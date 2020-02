1800 procent normy K-Popu

W 2015 roku Spotify uruchomiło osobną kategorię poświęconą koreańskiej muzyce popularnej, która zawiera różnorodne playlisty tego ekscytującego gatunku. Użytkownicy znajdą tam m.in. playlisty dedykowane wschodzącym artystom i girlsbandom, a także oryginalne ścieżki dźwiękowe z koreańskich produkcji filmowych i telewizyjnych, znane jako OST.

Niekwestionowanym liderem K-Popu na Spotify jest zespół BTS.



W 2019 roku stał się pierwszym zespołem z Azji, którego utwory na Spotify miały ponad 5 miliardów odtworzeń. Od lutego 2020 r. piosenki BTS zostały odsłuchane ponad 8 miliardów razy. W samym 2019 r. utwory miały ponad 3 miliardy odtworzeń. We wrześniu 2017 r. BTS stał się pierwszą formacją K-Pop, która pojawiła się na liście Global 50 Spotify z utworem „DNA”. Zaś „Boy With Luv” BTS z udziałem Halsey to najpopularniejszy utwór K-Pop na Spotify. Został on odsłuchany ponad 380 milionów razy.



