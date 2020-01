Po sukcesie współpracy z raperem Post Malone i pokonaniu zdrowotnych problemów, wokalista Black Sabbath przygotowuje muzyczny świat do kolejnej premiery.

Opublikował już znakomity sabbathowski singiel "Under The Graveyard" i "Straight To Hell" z udziałem Slasha, który zagrał też w najnowszej balladzie „Ordinary Man”.

Ozzy opowiada w niej o kosztach kariery, jakie obciążyły też jego rodzinę. Wraz z nim śpiewa sir Elton John.