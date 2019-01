Erykah Badu na Szczecin Jazz

Znakomita wokalistka wystąpi 25 marca o godzinie 20. w hali Netto Arena. Da ekskluzywny koncert na festiwalu Szczecin Jazz.

Erykah Badu, czyli Erica Wright, to pochodząca z Dallas w Teksasie, wszechstronna wokalistka, producentka, aktywistka i jak sama siebie nazywa przede wszystkim matką. Jest rozchwytywaną, koncertującą artystką, której ogromny rozgłos przyniósł pierwszy album "Baduizm" Krążek pokrył się pięciokrotną platyną, sprzedał w ponad trzech milionach egzemplarzy, zdobył dwie nagrody Grammy i zrobił z Erykah Badu światową gwiazdę.

Artystka jest autorką takich hitów jak "Love Of My Life", "On & On" czy "Next Lifetime". Ma na swoim koncie 6 solowych albumów, wiele prestiżowych nagród i wyróżnień. Jest również cenioną aktorką. Zagrała w filmach "Blues Brothers 2000", "The Cider House Rules" i "House of D".



Świetnie radzi sobie również w bussinesie, prowadząc wytwórnię płytową Control FreaQ Records, która m.in. pomaga młodym artystom w rozwoju kariery zawodowej oraz klub Black Forest Theater (Dallas, USA), w którym organizuje wydarzenia muzyczne i charytatywne.



Współpracowała z wieloma znakomitymi artystami: Macy Grey, Chaka Khan, Outcast, The Roots, D’Angelo, Common, Guru, Mos Def, Jill Scott., a ostatnoio z muzykami z kręgu Culture Revolution, trębaczem Keyonem Harroldem i raperem Pharoahe Monchem.



Do Szczecina przyjedzie na zaproszenie polskiego saksofonisty i producenta Sylwestra Ostrowskiego oraz amerykańskiego trębacza, laureata nagrody Grammy Keyona Harrolda, aby dać jedno, jedyne show właśnie z Culture Revolution. Ostrowski i Harrold przyjaźnią się już od kilkunastu lat, a poznali się w Szczecinie, przy okazji konkursu dla jazzmanów Zmagania Jazzowe.



Po wielu latach znajomości, muzycy postanowili założyć wspólny zespół, aby dawać koncerty zarówno na najbardziej prestiżowych imprezach w Polsce jak Targi Muzyczne Co Jest Grane 24, Szczecin Jazz, Jazz nad Odrą, czy wystąpić najsłynniejszym klubie jazzowym świata Blue Note Jazz Club NYC, USA.



Nagrali i wydali również swój wspólny album "Culture Revolution vol.1 – When You Are Here", w nagraniu którego udział wzięli, legenda amerykańskiego rapu Pharoahe Monch, znakomity wokalista Jermaine Holmes i gwiazda polskiego Soul Paulina Przybysz.

