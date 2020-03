Ostatnia wieczerza

Atakuje widza mieszanka filmowych obrazów do muzyki zespołu The Velvet Underground, tworząc multimedialny show, zwany EPI (Exploding Plastic Inevitable). To także były nowatorskie eksperymenty Warhola i innych bywalców Fabryki, przypominające koncerty z wizualizacjami lub wideoklipy.

Warhol mówił, że „zarabianie pieniędzy to sztuka, praca to sztuka, a dobry biznes to najlepsza sztuka". Patrząc na wielki komercyjny sukces jego prac, sprzedawanych dziś za miliony dolarów, można by sądzić, że cynicznie stawiał na komercjalizację popartu. Ale wystawa w Tate Modern dowodzi, że nie był to główny cel.