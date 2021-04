Muzea i galerie otwierają się po majówce

Na Zamku Królewskim w Warszawie będzie można oglądać od wtorku najnowszą jubileuszowa wystawę „Polskie elity a upadek Rzeczypospolitej. W 230 rocznicę Konstytucji 3 Maja”, przypominającą, że to w zamkowej Sali Senatorskiej w 1791 roku doszło do uchwalenia jednego z najważniejszych aktów prawnych w historii Rzeczypospolitej. Jest to opowieść o polskich elitach, stojących przed dramatycznymi wyborami i politycznym dyskursie miedzy dwiema przeciwstawnymi grupami. Jedna dążyła do modernizacji kraju i reform. Druga konserwatywna chciała pozostać przy dawnych rozwiązaniach ustrojowych. Wystawa prezentuje blisko setkę portretów uczestników Sejmu Wielkiego, dokumenty i unikatowe obiekty.

Zwiedzający Zamek Królewski w Warszawie będą mogli zobaczyć wreszcie także na żywo „Arcydzieła z Watykanu. Wystawę w stulecie urodzin Jana Pawła II” (Dotychczas dostępną tylko on-line.) Tu eksponowane są wszystkie wspaniałe arcydzieła, przywiezione

z Muzeów Watykańskich: piękna „Madonna z Dzieciątkiem i świętymi Dominikiem i Katarzyną Aleksandryjską” Fra Angelica, „Odkupiciel” Correggia, „Święta Trójca z martwym Chrystusem” Ludovica Carracciego, „Święty Mateusz z aniołem” Guida Reniego, „Uczynki miłosierdzia” Olivuccia di Ciccarellego, „Madonna z Dzieciątkiem” Giovanniego Battisty Salviego zwanego Sassoferratem i „Obserwacje astronomiczne” Donata Cretiego.

Dostępna do zwiedzania będzie też stała Trasa Królewska i Galeria Obrazów.

Natomiast w Krakowie Zamek Królewski na Wawelu zaprasza zwiedzających od środy 5 maja. Jego hitem jest wystawa „Wszystkie arrasy króla. Powroty 2021–1961–1921”, która z powodu lockdownu została zamknięta niemal zaraz po otwarciu. Teraz jest szansa na uważne obejrzenie wszystkich zachowanych w polskich zbiorach arrasów z kolekcji Zygmunta Augusta, czyli 137 wyjątkowych tkanin, które król zamówił w latach 1550-60 w najlepszych, słynnych w całej Europie warsztatach tkackich Brukseli. Wśród nich jest 19 monumentalnych tkanin figuralnych ze scenami z Księgi Rodzaju (m.in. „Szczęśliwość rajska”, „Wejście zwierząt do arki”, „Budowa wieży Babel”, „Potop”, „Dzieje Noego). Wystawa upamiętnia ważne dla Polski wydarzenia - 100. rocznicę powrotu arcydzieł z Rosji Sowieckiej na mocy traktatu ryskiego w 1921 roku i 60. rocznicę powrotu arrasów po II wojnie - z Kanady w 1961.

Specjalne czterodniowy „renesansowy” program na uczczenie ponownego otwarcia instytucji kultury Zamek na Wawelu zaplanował na 20 - 23 maja (bilet wstępu w tym terminie tylko 1 zł) pod hasłem „WAWEL. ODRODZENIE: ARRASY CRANACH SKARBIEC”. Otwarta zostanie wówczas najnowsza wystawa „Cranach na Wawelu”, prezentująca „Madonnę z dzieciątkiem w otoczeniu aniołów” – głośne, nigdy nie pokazywane dzieło, poddane ostatnio konserwacji oraz inne arcydzieła mistrza niemieckiego renesansu: „Madonnę pod jodłami”, „Chrystusa błogosławiącego dzieci”, „Portret Jerzego Brodatego, elektora saskiego”, „Portret 19-letniego mężczyzn” w specjalnie zaprojektowanej przestrzeni wystawienniczej.