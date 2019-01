3 tysiące aut Tesli na placu

Tesli nie udało się w 2018 r. sprzedać w Stanach ponad 3 tys. aut Model 3 — podał portal Electrek powołując się na osoby znające sprawę.

Producent e-aut nakłaniał konsumentów do korzystania z federalnego kredytu podatkowego, Elon Musk przypominał na Twitterze jeszcze w sobotę, że z początkiem 2019 r. ta ulga zmaleje o połowę. W poniedziałek poinformował z kolei, że jego salony będą czynne do północy.

Według informacji portalu, producent dostarczył ostatniego dnia roku pewną liczbę pojazdów, ale nie udało mu się zlikwidować całego zapasu.

W ostatnim tygodniu III kwartału kończącego się 30 września Tesla wyprodukowała 5300 sztuk Modelu 3. Producent zapewniał wcześniej, że robi wszystko dla zapewnienia dostawy do 31 grudnia wszystkich pojazdów zamówionych do 20 grudnia. Musk obiecał zwracać różnicę klientom, jeśli z powodu opóźnionych dostaw nie będą mogli skorzystać z pełnej ulgi podatkowej.

Wcześniej Tesla ogłosiła, że zamówienia złożone do 15 października będą kwalifikować się do ulgi podatkowej 7500 dolarów i że ci klienci otrzymają pojazdy do końca roku.

