Młodociany rozum często ciąży ludziom pełnoletnim

W wieku 18 lat mózg wciąż jeszcze pozostaje w stadium rozwojowym, daleki jest od osiągnięcia dojrzałości.

Do takiego wniosku doszli neurolodzy brytyjscy z University of Cambridge, zespołem kierował prof. Peter Jones.W przedziale wiekowym 18–21 lat – w zależności od kraju – człowiek uzyskuje prawo głosu, spożywania alkoholu, możliwość służby w wojsku, wstępowania do zgromadzenia zakonnego, zawierania związku małżeńskiego, odbywania kary pozbawienia wolności w razie popełnienia poważnego przestępstwa. Tymczasem mimo iż państwo uznaje taką osobę za pełnoletnią, w rzeczywistości nie jest ona jeszcze dorosła, gotowa do dorosłego życia.Próg ten usytuowany jest różnie, występują w tym zakresie wyraźne różnice osobnicze, zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. – Silenie się na podanie precyzyjnej definicji momentu przejścia od dzieciństwa, młodzieńczości, do dorosłości, wraz z kolejnymi badaniami naukowymi wydaje się coraz bardziej karkołomne, wręcz absurdalne. Jednak, tak czy inaczej, chodzi o moment niezwykle delikatny i złożony, pełen niuansów, dlatego raczej nie należy mówić o momencie, lecz o procesie, który trwa na przestrzeni trzech dziesięcioleci – uważa prof. Peter Jones. Zanim to nastąpi, kora mózgowa przechodzi wiele faz mutacyjnych, które mogą prowadzić do zmiany zachowania i osobowości czy wręcz wywoływać zaburzenia mentalne. Przejawiają się one miedzy innymi w infantylizmie ludzi w wieku miedzy 25. a 33. rokiem życia (jak wynika z ankiety), ludzie ci nie potrafią porzucić stadium młodzieńczości – znaleźć pracy, opuścić gniazda rodzicielskiego, zamieszkać samodzielnie, wejść w trwały związek, założyć rodziny itd. Zdaniem prof. Petera Jonesa kategoryzacja w rodzaju dziecko–dorosły jest „czystym wymysłem, zmusza to państwowe systemy edukacji, sprawiedliwości, opieki zdrowotnej, do szufladkowania ludzi. Na przykład, doświadczony sędzia, korygując tę sytuację, nie wymierzy takiej samej kary za takie samo przewinienie osobie 19-letniej i 30-letniej. – System adaptuje się powoli do tego, co jest oczywiste. Nie istnieje z jednej strony dzieciństwo, a z drugiej strony dorosłość, oddzielona ostrą krawędzią – podkreśla Peter Jones. Według niego ludzie poruszają się po swego rodzaju biologiczno-psychologicznej trajektorii. – Nikt nie lubi być w sytuacji gąsienicy nagle przepoczwarzającej się w motyla, ponieważ konsekwencje mogą być dotkliwe dla osób nieprzygotowanych do tego stadium – stwierdza brytyjski naukowiec.