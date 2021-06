Homofobia jest przyczyną wielu ciężkich chorób osób LGBT

- To badanie dostarcza mocnych dowodów na to, że kiedy osoby ze środowisk LGBT doświadczają antygejowskich uprzedzeń, ich ciała reagują wzrostem tętna i ciśnienia krwi, a także hormonu stresu - kortyzolu - powiedział David M. Huebner, profesor profilaktyki i zdrowia społecznego na Uniwersytecie George'a Washingtona i główny autor badania.

- Kiedy organizm reaguje w ten sposób wielokrotnie, może to przyczynić się do chorób sercowo-naczyniowych i innych chorób, które rozwijają się z czasem - dodał.

Wcześniejsze badania sugerowały, że stres związany z dyskryminacją może odgrywać rolę w rozwoju problemów zdrowotnych, które w nieproporcjonalnie dużym stopniu dotykają lesbijki, gejów i osoby biseksualne. Opublikowane dziś badanie wykazało, że kiedy dorosłe osoby należące do środowisk LGBT narażone są nawet na łagodne formy homofobii, może to prowadzić do wielu chorób serca.