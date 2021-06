USA: Zatwierdzono do użycia nowy lek na Alzheimera Adobe Stock

W USA zatwierdzono do użycia lek noszący nazwę Aduhelm przeznaczony dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera. To pierwszy nowy lek na to schorzenie od blisko dwóch dekad i pierwszy, który ma przeciwdziałać osłabieniu funkcji poznawczych wiązanemu z chorobą - pisze AFP.