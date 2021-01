Sukces naukowców. Sparaliżowane myszy znów chodzą

Urazy rdzenia kręgowego u ludzi, często spowodowane przez aktywność sportową lub wypadki drogowe, pozostawiają ich sparaliżowanych, ponieważ nie wszystkie włókna nerwowe, które przenoszą informacje między mięśniami a mózgiem, są w stanie się odbudować.

Badaczom z Uniwersytetu w Bochum udało się pobudzić sparaliżowane komórki nerwowe myszy do regeneracji za pomocą białka wstrzykiwanego do mózgu.

- Szczególną rzeczą w naszym badaniu jest to, że białko nie jest używane tylko do stymulowania tych komórek nerwowych, które same je produkują, ale że jest ono również przenoszone dalej - powiedział kierownik zespołu badawczego Dietmar Fischer.

- Przy stosunkowo niewielkiej ingerencji, stymulujemy bardzo dużą liczbę nerwów do regeneracji i to jest powód, dla którego myszy mogą znowu chodzić - dodał.