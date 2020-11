Tajemniczy arenawirus Chapare z Boliwii przenosi się między ludźmi

Chapare należy do rodziny arenawirusów, które są zwykle przenoszone na ludzi poprzez bezpośredni kontakt z zakażonymi gryzoniami lub pośrednio przez mocz lub odchody zakażonego gryzonia. Cossaboom podkreśliła, że wirusa Chapare jest przekazywany przez płyny ustrojowe, a co do zasady rozwój takich zakażeń jest łatwiejszy do powstrzymania, niż wirusy układu oddechowego, takie jak SARS-CoV-2.

Objawy zakażenia wirusem Chapare to gorączka, bóle brzucha, wymioty, krwawienie z dziąseł, wysypka skórna oraz ból za oczami. Ponieważ nie ma leków na tę chorobę, pacjenci są leczeni jedynie objawowo.

- Wyizolowaliśmy wirusa i spodziewaliśmy się znaleźć bardziej powszechną chorobę, ale to, co znaleźliśmy, wskazywało na wirusa Chapare - powiedziała Maria Morales-Betoulle, patolog z CDC, dodając, że naukowcy byli „naprawdę zaskoczeni”.

Odkrycie, przedstawione w zeszłym tygodniu na corocznym spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Medycyny Tropikalnej i Higieny (ASTMH), uważa się za istotne, ponieważ transmisja między ludźmi może wskazywać na potencjał przyszłych epidemii.

Naukowcy powiedzieli również, że możliwe jest, iż wirus krążył przez kilka lat niewykryty. Można go bowiem mylnie zdiagnozować jako dengę, wirusa o podobnych objawach. Wirusolodzy zapewniają o konieczności dalszych badań, by sprawdzić, czy potencjalnie wirus Chapare nie może wywołać epidemii.

Wcześniej udokumentowano tylko jedno ognisko gorączki krwotocznej Chapare (CHHF). Miało ono miejsce w 2003 r. w prowincji Chapare w Boliwii (stąd nazwa), ok. 600 km na wschód od La Paz i spowodowało jeden śmiertelny przypadek.