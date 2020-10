Korea Płd.: Pięć osób zmarło po szczepieniu na grypę

Wcześniej w Korei Południowej zawieszono na trzy tygodnie program wyszczepienia przeciw grypie 30 mln osób, by chronić kraj przed nałożeniem się na siebie wzrostu liczby zachorowań na grypę przy trwającej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Powodem zawieszenia programu było odkrycie, że ok. 5 mln dawek szczepionki było wystawionych na oddziaływanie temperatury pokojowej, mimo że powinny być przechowywane w temperaturze bliskiej zera.

Szczepionki na grypę dostępne w Korei Południowej są dostarczone przez różne firmy farmaceutyczne w tym LG Chem Ltd i Boryung Biopharma Co. Ltd.

W Korei Południowej przeciwko grypie od 13 października zaszczepiono 8,3 mln osób. W ok. 350 przypadkach stwierdzono wystąpienie efektów ubocznych.

Południowokoreańska agencja Yonhap przypomina, że największą liczbę zgonów będących efektem powikłań po zaszczepieniu przeciw grypie - sześć - stwierdzono w Korei Południowej w 2005 roku.

Reuters odnotowuje, że w Korei Południowej nieufność wobec szczepionek jest wysoka - z sondażu opublikowanego w październiku wynika, że 62 proc. z 2548 uczestników sondażu w prowincji Gyeonggi, nie zaszczepi się przeciw COVID-19, nawet w przypadku zatwierdzenia szczepionki do użycia, dopóki nie zostaną rozwiane wszelkie wątpliwości co do bezpieczeństwa korzystania z niej.