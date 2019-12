Osteoporoza atakuje coraz młodszych. Dlaczego? Adobe Stock

Osteoporoza to choroba prowadząca do ubytków kostnych i łatwo powstających złamań. Jest problemem osób starszych i kobiet w wieku menopauzalnym, ale może dotykać osób obu płci również w młodszym wieku. Co sprzyja rozwijaniu się osteoporozy? Czy można się przed nią uchronić?