Nowe badania: odra znacznie groźniejsza, niż dotąd uważano

Naukowcy określili swe odkrycie mianem "immunologicznej amnezji". Organizm jest w stanie odbudować swe zdolności obronne, ale proces ten trwa lata. - Biorąc pod uwagę znaczny wzrost zachorowań na odrę, to bardzo niepokojące zjawisko - ocenił dr Michael Mina z harvardzkiej T.H. Chan School of Public Health, główny autor badań, opublikowanych na łamach "Science".

Zespół Miny przeanalizował próbki krwi pobrane od 77 dzieci przed i po wybuchu zachorowań na odrę. Próbki pochodziły ze społeczności, w której dzieci nie były szczepione. Badacze szukali przeciwciał, które pamiętają wirusy i bakterie, z którymi miały już kontakt, by strzec organizmu przed powtórną infekcją.

Odkrycie z Harvardu potwierdziło inne, niezależne badanie, o którego wynikach w czwartek poinformowano na łamach "Science Immunology". Naukowcy z Britain’s Wellcome Sanger Institute wykorzystali próbki z Holandii, by pod względem genetycznym przebadać komórki wytwarzające przeciwciała. Ich wniosek: odra eliminuje z organizmu wystarczająco wiele przeciwciał, by cofnąć układ immunologiczny do stanu niemowlęctwa.