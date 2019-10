Sąd rozstrzygnął: Śmierć "nie leży w interesie" pięciolatki

Teraz para chce jak najszybciej przewieźć dziecko do Włoch.

Sędzia po przeanalizowaniu dowodów w tej sprawie stwierdził, że dziewczynka może zostać przewieziona do Włoch.

Tafida doznała uszkodzenia mózgu w lutym - i, zdaniem lekarzy z Royal London Hospital, nie ma dla niej nadziei i pozwolenie jej na śmierć leży w jej interesie.

Matka pięciolatki błagała lekarzy, aby nie uniemożliwiali rodzinie zabrania dziecka do Włoch, gdzie miałoby być poddane terapii, która - zdaniem rodziny - może uratować jej życie.

W przededniu wyroku Sądu Najwyższego wuj dziewczynki, Johrul Islam przekonywał, że widać oznaki poprawy stanu zdrowia dziecka.

- Każdy kto spędził z nią pięć minut zakochiwał się w niej, wiele osób mówi tak o dzieciach, ale ona była naprawdę wyjątkowa - dodał.

- Ma szansę, aby jej stan się poprawił, nie oczekujemy cudownego wyleczenia, nie mówimy, że odzyska 100 proc. zdrowia, ale zaakceptujemy ją w takim stanie, w jakim będzie, jesteśmy rodziną o silnych więziach, będziemy przy niej, by ją wspierać - zapewnił.

Tafida, która z rodzicami mieszkała we wschodnim Londynie, cierpiała na rzadką przypadłość, która sprawiła, że w jej organizmie doszło do splątania naczyń krwionośnych i wytworzenia się nienaturalnych połączeń między tętnicami i żyłami. W efekcie dziewczynka doznała uszkodzenia mózgu i od tego czasu jest podpięta do aparatury podtrzymującej życie.

Lekarze ze szpitalu w Genui, na podstawie badania przeprowadzonego za pośrednictwem łączy wideo stwierdzili, że są w stanie zająć się dzieckiem.

Kuzynka Tafidy, Tahira Ahmed podkreśla, że pięciolatka jest "kochanym, uroczym dzieckiem". - Spędzała ze mną większość czasu, kiedy przychodziłam do ich domu - dodaje. - Nie jest dziewczynką, którą powinno się odłączać od aparatury - podkreśla.

- Nie chcę tego. Chcę, żeby pojechała do Włoch i żyła... wszyscy chcemy, by żyła, nie aby umarła. Chcemy ocalić Tafidę - mówi.

Barts Health NHS Trust, operator Royal London Hospital w komunikacie podkreślał, że "sytuacja jest smutna, a lekarze ze szpitala otaczają rodzinę (Tafidy) opieką i wsparciem".

W dalszej części komunikatu czytamy, że lekarze - po konsultacjach z ekspertami medycznymi i ośrodkami specjalistycznymi spoza szpitala "ustalili, iż dalsze leczenie nie poprawi stanu pacjentki i nie będzie w jej najlepszym interesie".