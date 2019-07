Gwoździe w jabłkach. Niebezpieczny trend w internecie

We wpisie tłumaczy, że istnieje publikacja, "w której autorzy wykazali, że stalowe gwoździe wbite w jabłko na 24 godziny prowadzą do wytworzenia związków żelaza, które są przyswajalne dla szczura (badanie na szczurach). Jedno jabłko + 8 gwoździ na 24 godziny = 15 mg przyswajalnego żelaza".



Jednocześnie wskazuje na skutki uboczne takiego rozwiązania. "Gwoździe są ze stali - czyli stopu żelaza z węglem + domieszki innych substancji, domieszki tych innych substancji

są potencjalnie toksyczne (sam artykuł o tym mówi), m.in dlatego gwoździe sprzedają w marketach budowlanych a nie w spożywczaku" - tłumaczy.

"Czarne plamy w jabłku to prawdopodobnie produkt korozji gwoździ - tlenek żelaza, czyli rdza, no tak - niektórzy ludzie widocznie jedzą rdzę. Równie dobrze można by obgryzać starą pralkę" - dodaje.

"Będąc w ciąży i jedząc jabłka potencjalne nafaszerowane szkodliwymi substancjami z gwoździ, to nie jest ani "EKO" ani "Natural". To po prostu głupie" - czytamy.