Czy dzięki rybom ludzie odzyskają utracone kończyny?

Od dawna wiadomo, że salamandry potrafią regenerować sprawne kończyny, które zdarzyło im się utracić. Okazuje się, że obecnie żyją ryby, które potrafią wyhodować utracone płetwy. Zespół profesora biologii Ingo Braasch’a z Michigan State University postanowił sprawdzić w jaki sposób odbudowują one kości w płetwach, które są odpowiednikiem ludzkich rąk i nóg.

Chodzi o rybę z rzędu niszczukokształtnych znaną jako ryba Gar. Są to ryby o kształcie ciała nieco zbliżonym do szczupaka, ale z paszczą krokodyla pełną ostrych zębów. Często uważa się je za ryby – dinozaury ponieważ nieznacznie tylko zmieniły się od tamtych czasów. Co ciekawe genom tej ryby jest dość podobny do ludzkiego. Tak naprawdę jest podobny zarówno do ludzkiego jak i rybki często hodowanej w akwarium, czyli danio pręgowanego, który jest gatunkiem modelowym podczas badania kręgowców. Gar rozwija się powoli i zachował więcej elementów przodków w swoim genomie niż inne ryby. Pozwala to zajrzeć w genetyczną przeszłość życia na Ziemi.