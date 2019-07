Palisz? Jesteś wyjątkowo narażony na poważne choroby oczu

Royal National Institute of Blind People (RNIB) ostrzega, że palacze są dwukrotnie bardziej narażeni na utratę wzroku w porównaniu do osób niepalących. Odpowiedzialny jest za to dym tytoniowy, który może nie tylko pogarszać, ale także powodować wiele chorób oczu.

Dym papierosowy zawiera toksyczne substancje chemiczne, które mogą podrażniać i uszkadzać oczy. Specjaliści wskazują tu na przykład na metale ciężkie, takie jak ołów i miedź, które mogą gromadzić się w znajdującej się za źrenicą soczewce, skupiać promienie światła, i prowadzić na przykład do zaćmy.

