USA: Marihuana jest legalna - młodzi sięgają po nią rzadziej

Jednym z powodów tej prawidłowości może być to, że zakup marihuany u licencjonowanego sprzedawcy może wiązać się z wyższym kosztem, niż u dilera narkotyków - twierdzi Mark Anderson z uniwersytetu stanowego w Montanie, który kierował zespołem prowadzącym badania w tym temacie.

Autorzy badania przeanalizowali ankiety i badania dotyczące zachowań nastolatków i kwestii związanych z ich zdrowiem z lat 1993-2017, które zawierały m.in. pytania dotyczące sięgania po marihuanę. Pod uwagę wzięto odpowiedzi udzielone przez 1,4 mln studentów liceów.

Dotychczas 33 stany USA zalegalizowały medyczne użycie marihuany, a 11 pozwalają zażywać ją także w tzw. celach rekreacyjnych - co do zasady prawo do tego mają osoby, które ukończyły 21 lat. Badacze analizowali jak zmiany w dostępności marihuany wpłynęły na korzystanie z niej przez młodzież w całym kraju, a nie w poszczególnych stanach - zaznacza AP.

Z analizy danych wynika, że o ile legalizacja marihuany medycznej nie wpłynęła na odsetek nastolatków sięgających po marihuanę, o tyle legalizacja rekreacyjnego zażywania marihuany spowodowała, że odsetek ten spadł o niemal 10 proc. - czytamy w opisie wyników badania opublikowanych w "JAMA Pediatrics".

Podobne wyniki przyniosło badanie przeprowadzone w stanie Waszyngton, po tym jak w 2014 roku zalegalizowano tam sprzedaż "rekreacyjnej" marihuany.

Anderson podkreśla, że wyniki analizy przeprowadzonej przez jego zespół pomogą "rozwiać niektóre obawy o to, że spożycie marihuany przez nastolatków wzrośnie (po legalizacji "rekreacyjnej" marihuany - red.)". - To ważna publikacja dla tych, który ważą koszty i korzyści płynące z legalizacji (marihuany) - dodaje.

Obecnie ok. 20 proc. licealistów w USA przyznaje się do zażywania marihuany. Tymczasem - jak piszą autorzy badania opublikowanego w "JAMA Pediatrics" - regularne zażywanie marihuany w okresie dojrzewania może prowadzić do długotrwałych zmian w działaniu mózgu.