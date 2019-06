Picie do 25 kaw dziennie "nie jest złe dla serca"

Spożycie do 25 filiżanek kawy dziennie nie prowadzi do zwiększenia ryzyka wystąpienia schorzeń takich jak zawał serca lub udar mózgu - wynika z najnowszych badań.

Do tej pory sądzono, że picie kawy powoduje zwężenie tętnic, co oznacza, że serce musi pracować intensywniej, aby transportować tlen i składniki odżywcze. Zwiększa to ryzyko zawału serca lub udaru mózgu.

Naukowcy z uczelni Queen Mary w Londynie obalili tę teorię po analizie wyników badań 8000 osób.

W ramach testu uczestnikom wykonano m.in. rezonans magnetyczny serca. Nie zaobserwowano zwężenia tętnic u osób, które wypiły najmniej kawy i tych, które wypiły najwięcej - 25 filiżanek dziennie.

Poniżej dalsza część artykułu

- Mimo ogromnej popularności kawy na całym świecie, różne doniesienia mogły zniechęcić ludzi do jej picia. Nasze badania wskazują, że kawa nie jest tak zła dla tętnic, jak sugerowałyby to poprzednie badania - powiedział dr Kenneth Fung.

- W badaniu brały udział osoby, które wypijały 25 filiżanek dziennie, ale średnie spożycie w grupie, która piła najwięcej, wynosiło 5 filiżanek - dodał.

Obawy o problemy z sercem nie były do tej pory jedynym powodem, dla którego ludzie unikali nadmiernego spożywania kawy. Bogaty w kofeinę napój może wywołać niepokój i nerwowość. Z drugiej strony umiarkowane spożywanie kawy może wydłużyć życie i uchronić m.in. przed rakiem piersi.