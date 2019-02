Problemy psychiczne diagnozowane na podstawie stanu mleczaków

Ryzyko wystąpienia zaburzeń umysłowych u dojrzałych osób można przewidzieć już w dzieciństwie na podstawie analizy uzębienia kilkulatków – wynika z najnowszych badań amerykańskich naukowców.

Na podstawie analizy uszkodzeń mleczaków badacze stwierdzili, które z dzieci obciążone są większym ryzykiem borykania się z problemami psychicznymi w dorosłym życiu – wynika z badań, których wyniki przedstawiono podczas waszyngtońskiego sympozjum American Association for the Advancement of Science.

Ilekroć któreś z dzieci biorących udział w badaniach traciło ząb mleczny, zespół prosił rodziców, by przekazali go do analiz. Oceniano nie tylko stan szkliwa, ale także m.in. objętość miazgi. Zdjęcia wysokiej rozdzielczości pozwoliły potwierdzić związek pomiędzy badanymi cechami zębów, a niepożądanymi zachowaniami zgłaszanymi przez nauczycieli i rodziców.

Poniżej dalsza część artykułu

Okazało się, że dzieci z cieńszą warstwą szkliwa często miały kłopoty ze skupieniem uwagi lub były bardziej agresywne. A to cechy, które według naukowców źle rokują jeśli chodzi o zdrowie psychiczne w późniejszym życiu.

Pomimo skromnej próby (badania prowadzono na podstawie zębów 37 dzieci z Kalifornii, które przekroczyły wiek lat sześciu) związek był tak uderzający, że zespół naukowców przekonany jest o odkryciu przeoczonego dotąd „narzędzia diagnostycznego”.

Dotąd analiza uzębienia była bowiem użytecznym źródłem wiedzy dla antropologów i archeologów. Czas na psychiatrów?

„Jako społeczność naukowa przez dziesięciolecia usiłowaliśmy znaleźć sposób na identyfikację osób - szczególnie dzieci - które mogą w przyszłości mieć problemy ze zdrowiem psychicznym" – powiedziała dr Erin Dunn, psychiatra z Massachusetts General Hospital, która kierowała badaniami. „To niewykorzystany potencjał, jeśli tak wiele potencjalnie cennych informacji o swoich dzieciach większość rodziców trzyma zamknięte w szufladzie albo wręcz wyrzuca” – dodała Dunn.