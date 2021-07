Discovery: Będziemy bronić TVN24 i naszego biznesu w Polsce

"Jedną z podstawowych zasad inwestowania jest poczucie praworządności i tego, co to oznacza dla bezpieczeństwa i pewności inwestycji biznesowych" - cytuje Onet.

Prezes Discovery uważa, że zmiany w przepisach, które forsuje partia rządząca, mają na celu nie tylko podcięcie biznesowych interesów spółki w Polsce, ale zmierzają do destabilizacji warunków dla wszystkich firm.

Dowodem na to, uważa Perette, jest fakt, że inne, nieinformacyjne kanały należące do Discovery w Polsce mają przedłużane licencje bez żadnego problemu. Oznacza to jego zdaniem, że kryteria przedłużenia licencji stosowane wobec TVN24 mają charakter polityczny, więc nie są zgodne z prawem ani z regulacjami.