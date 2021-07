Ustawa anty-TVN. Gowin usłyszał ultimatum

Jarosław Kaczyński chce przegłosować ustawę potocznie nazywaną anty-TVN jeszcze w tym tygodniu.

Oficjalnie politycy PiS przekonują, że chodzi o to, by polskich mediów nie kupowały firmy z niedemokratycznych krajów, takich jak Rosja, Chiny, czy państwa arabskie. W tym celu do ustawy medialnej PiS chce wprowadzić zapis, że właścicielami mediów w Polsce mogą być tylko podmioty tylko z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do którego należą kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein