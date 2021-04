Polska spadła w rankingu wolności prasy. Najniżej w historii

"W ramach kampanii "repolonizacji" państwowy koncern naftowy Orlen ogłosił przejęcie 20 z 24 gazet regionalnych wydawanych przez należącą do Niemiec spółkę Polska Press - gazet, których strony internetowe mają 17 milionów czytelników" - czytamy.

Pisząc o sytuacją w Polsce, autorzy raportu zwracają uwagę na plan repolonizacji mediów. Zwrócono uwagę, że przed wyborami prezydenckimi media państwowy wspierały kampanię prezydenta Andrzeja Dudy i "robiły wszystko, by zdyskredytować jego głównego rywala".

W porównaniu z raportem z 2020 roku, Polska spadła o dwie pozycje. Obecnie zajmuje 64 miejsce, co jest najgorszym wynikiem w historii. Nasz kraj spada w rankingu nieprzerwanie od 2016 roku.

Wymieniono również propozycje nowego podatku od dochodu z reklam, co doprowadziło do protestu mediów. Zwrócono uwagę, że propozycja nowego podatek doprowadzi prywatne media do upadku.

W raporcie znalazła się również informacja, że "policja wielokrotnie nie zapewniała ochrony dziennikarzom relacjonującym protesty, a przemocą i aresztowaniami ograniczano prawo do informacji".

Pierwsze miejsca w rankingu zajęły kraje skandynawskie: Norwegia, Finlandia, Szwecja i Dania. Na kolejnych znalazły się m.in.: Kostaryka, Holandia, Jamajka, Nowa Zelandia, Portugalia i Szwajcaria.