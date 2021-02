Podatek od reklam to legislacyjny Frankenstein

W samej Zjednoczonej Prawicy nie ma zgodności co do projektu opodatkowania przychodów od reklam. Solidarna Polska chce połączyć premiera Morawieckiego z niepopularnym tematem, sama też zgłosiła projekt dotyczący tzw. big techów, który budzi wiele wątpliwości. Michał Kolanko mówi, że rządowy projekt to tak naprawdę dwa pomysły sklejone w jeden. Jednym z nich jest opodatkowanie dużych koncernów medialnych. – Gdyby premier przedstawił tylko ten pomysł, to część opozycji zapewne by go poparła – dodaje. A Michał Szułdrzyński przypomina, że zaproponowana przez rząd nowa danina dotknęłaby także kluby sportowe, bo publikują reklamy na stadionach i zamieszczają je na strojach sportowców, a także supermarkety i dyskonty spożywcze, które wydają gazetki reklamowe. – To totalne opodatkowanie reklamy – mówi Michał Szułdrzyński.

