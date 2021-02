Paweł Zalewski: Porozumienie nie poprze podatku. Ma instynkt samozachowawczy

Podczas piątkowych obrad zarządu Porozumienia, ugrupowanie Jarosława Gowina zdecydowało, że nie poprze projektu ustawy o podatkach od mediów.

Poseł Platformy Obywatelskiej zaznaczył, że jest „zwolennikiem podatku cyfrowego od takich firm jak Google czy Facebook”. - Uważam, że ten podatek należy wprowadzić, ale można go skutecznie wprowadzić na poziomie europejskim i dzisiaj Unia Europejska przygotowuje się do takiego podatku. Mam nadzieje, że polski rząd Komisję Europejską w tym poprze - tłumaczył.

- Cieszę się, że pan zauważa, że wprowadzenie podatku cyfrowego jest niezwykle ważne i wymaga regulacji - odpowiedziała mu w tym samym programie Mirosława Stachowiak-Różecka z PiS. Jak tłumaczyła, choć powinna się tym zająć UE, „zajmuje, zdaje się, że od 2017 roku i niestety nic z tego nie wynika”. - Więc nie tylko Polska, ale też inne kraje, pierwsza zdaje się była Francja, straciły cierpliwość i po prostu tego rodzaju podatek cyfrowy, który ma służyć ściąganiu pieniędzy z wielkich gigantów z wielkich firm medialnych, u siebie wprowadziła - dodała.

Posłanka wyraziła też nadzieję, by jej koledzy z partii Jarosława Gowina „jednak w tym nieporozumieniu do porozumienia doszli”. - Wspólnie wygraliśmy wybory i wspólnie zaprojektowaliśmy, zaplanowaliśmy projekt zmiany reform dla Polski, żeby Polakom żyło się lepiej. Myślę, że to jest ten moment, że nawet jak to są jakieś spory i emocje, to niech ochłoną, zimne głowy i pracujmy dalej dla Polski i dla dobrych spraw - powiedziała Stachowiak-Różecka.