Poseł Lewicy: Ma być jeden prezes, jedna partia, jedne rządowe media

- Tak nie będzie - zapowiedział polityk Lewicy. - Polacy to dumny, rozsądny naród i my nie damy się wziąć pod but, nie damy sobie założyć kagańca, nie damy się prowadzić na smyczy. W tym wszystkim rzeczywiście chodzi o to, żeby - mówiąc krótko - zlikwidować nieprzychylne PiS-owi media. Zwracam uwagę, że ten projekt ustawy pojawia się w momencie, kiedy Orlen przejmuje Polska Press. Dziś rząd mówi: „dobra, będziecie płacić dodatkowy haracz i ci, którzy nie będą sobie radzić, do nich przyjdzie prezes Obajtek i powie - słuchajcie, to my wam damy na reklamę, ale musicie dobrze o rządzie pisać” - mówił.

Wieczorek zaznaczył, że „to jest taki moment, że trzeba mówić mocno” o rządowym projekcie i zauważył, że wszyscy pozostali politycy w studiu Polsat News zgodzili się co do konieczności wprowadzenia podatku cyfrowego. - Lewica taki projekt ustawy w Sejmie złożyła i w tym zakresie pewnie jest zgoda wszystkich ugrupowań politycznych w Polsce, ale również w Europie, bo przecież te prace trwają - zauważył.

W listopadzie 2020 roku Lewica złożyła projekt dotyczący opodatkowania internetowych gigantów. Adrian Zandberg z partii Razem mówił wtedy, że to podatek „dla grubych ryb”, sieć, w którą mają wpadać rekiny, a nie płotki. Podatek miałby wysokość 7 proc. od przychodów dla firm, które w ujęciu globalnym przekraczają 750 mln euro przychodów.

- Ale to jest jeden rozdział w tym projekcie, który przedstawił PiS - podkreślił sekretarz klubu parlamentarnego Lewicy. - Pozostałe to są wszystko rozwiązania, mające na celu doprowadzić do tego, ażeby media płaciły dodatkowy haracz. Nie szukajmy pieniędzy z reklam w budżetach firm medialnych, bo zwracam też uwagę na to, że to w ogóle psuje system podatkowy w Polsce. Za chwilę ktoś kupi przykładowo kanapę w sklepie meblowym i jak rządowi PiS wpadnie do głowy pomysł, że trzeba składkę na ilość drewna w tej kanapie dać na lasy, to też to wprowadzi - ocenił Dariusz Wieczorek.