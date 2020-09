Czy USA zablokują dekoncentrację mediów?

Tymczasem plany ograniczenia zagranicznych udziałów w mediach nie podobają się Stanom Zjednoczonym.

Wyraźnie dała to do zrozumienia ambasador Georgette Mosbacher, pisząc niedawno w mediach społecznościowych, że taki krok byłby oznaką cenzury, bo "przymusowe rozdrobnienie mediów ograniczy wolność słowa, ponieważ przetrwają tylko państwowe i małe media". A to z kolei nie sprzyja inwestowaniu przez zagraniczne kapitały w Polsce.